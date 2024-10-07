ВСУ ударили по российской школе

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по школе в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Lenta.ru

Как выяснил канал, в результате налета БПЛА никто не пострадал. Школьникова спасло дистанционное обучение, пишут авторы канала. News.ru

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали четыре населенных пункта региона. В частности, одной из целей ВСУ стало село Новостроевка-Первая. Дрон нанес удар по сельскохозяйственной технике, из-за чего пострадал водитель. Газета.Ru