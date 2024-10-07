Два российских бойца два часа сдерживали натиск 30 солдат ВСУ и выжили

Два бойца специальной военной операции (СВО) вступили в бой с противником, превосходящим их числом в 15 раз, и выжили. Об этом один из солдат рассказал изданию «Татар-Информ».

Мужчина и его сослуживец попали под массированный обстрел на одной из позиций. Они находились в нескольких метрах от противника.

«Два часа нас обстреливали, прям наш блиндаж», — пояснил солдат.

Российских военнослужащих забрасывали противотанковыми минами, каждая из которых способна уничтожить целый дом.

«Ну мы думали — все», — признался собеседник издания.

Несмотря на это бойцам удалось не только остаться в живых, но и удержаться на позиции. В этом им помогли сослуживцы, которые начали сбивать висевшие над блиндажом украинские беспилотники.

Ранее были опубликованы кадры спасения другого участника СВО от украинских дронов. Раненому мужчине пришлось проползти сто метров, все это время ему помогали по радиосвязи сослуживцы.