Спецоперация России на Украине будет продолжаться до устранения всех угроз со стороны Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия продолжит спецоперацию до устранения угроз, исходящих от Украины», — заявил Лавров в интервью изданию Newsweek.

Он напомнил об условиях, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным. Среди них — полный вывод вооруженных сил Украины из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Министр также отметил, что украинская сторона ответила на эти предложения вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа. Это заявление Лаврова подчеркивает непреклонность российской позиции в вопросе продолжения спецоперации.

Лавров прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул отсутствие конкретных сроков в предложениях Владимира Путина по урегулированию ситуации. С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что исход конфликта зависит от поддержки западных союзников Киева. По информации агентства Reuters, Зеленский считает, что предстоящие встречи в США могут стать ключевыми для разрешения кризиса.