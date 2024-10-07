Предсказаны изменения ситуации в зоне СВО с началом холодов

Украинская военная техника, которую ей поставляет НАТО, не приспособлена к холодам, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможных изменениях в ситуации на фронте с наступлением осенней погоды.

«Непогода на юге — это очень серьезно с точки зрения прежде всего грунта. Идут дожди, и грунт становится вязкий и для техники, и для людей. Пронизывающие ветра на юге при нулевой температуре даже хуже переносится чем в Арктике. Нужно подготовиться к зимним условиям что в обороне, что в наступлении. И техника должна уже перестраиваться на зимний период обеспечения. Как доказывают события, техника, особенно западная, не приспособлена к таким условиям, наша более приспособлена», — сказал он.

По словам военного эксперта, смена сезона не позволит Украине устраивать массовые атаки дронов.

"В конце концов это пасмурная погода, дожди. Это значит, что беспилотники враг как он применяет сейчас будет ограничено применять, это тоже хорошо". Василий Дандыкин, военный эксперт

Кроме того, похолодание повлияет на здоровье личного состава, отметил Василий Дандыкин.

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«Мы к такой погоде приспособлены больше, чем натовские советники, наемники и техника, которая у них есть. Здесь много факторов — и обеспечение, и одежда, и все остальное должно быть так, чтобы люди не заболевали, не было простудных заболеваний, потому что это все может заканчиваться плачевно. Не всегда люди страдают от ранений, а от обыкновенных простуд», — заключил он.

Ранее на Украине назвали способ предотвратить обвал фронта через три-четыре месяца.