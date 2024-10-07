Военкор объяснил значение Гродовки для ВС России

Российская армия взяла под контроль Гродовку, что позволит ей еще ближе подойти к Мирнограду и Покровску, сообщил военкор Александр Коц. По его словам, это также поможет выровнять многокилометровый фронт, простирающийся до Курахова.

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Освобождение Гродовки позволит подразделениям «Центра» еще ближе подойти к Мирнограду и Покровску, а также выровнять многокилометровый фронт, простирающийся до Курахова, — сообщил он.

Он отметил, что Гродовка — поселок городского типа в Покровском районе бывшей Донецкой области с населением около 2,5 тысячи человек. Населенный пункт является центром достаточно крупной агломерации и расположен в 5,5 километрах к северу от Новогродовки и в 4,5 километрах к востоку от Мирнограда.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов. По данным ведомства, речь идет в том числе об Угледаре в ДНР. Также были взяты под контроль села в Луганской Народной Республике и Харьковской области.

Тогда Коц опубликовал комментарии бойцов ВСУ, которые покинули позиции в Угледаре. Солдаты рассказали, что их бригады «стерлись в ноль», а пополнение, которое им направляли, было плохо обученным.