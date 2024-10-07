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В России назвали три области создания буферной зоны для защиты от ВСУ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВС РФ будут вынуждены взять под контроль Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области Украины ради обеспечения безопасности России. Газета.Ru

Он указал на регулярные террористические атаки со стороны Украины на гражданские объекты в приграничных регионах России. Чепа напомнил слова российского руководства о том, что в случае необходимости будут приняты меры для создания буферной зоны, чтобы обеспечить собственную безопасность. «Значит, мы вынуждены будем освобождать от ВСУ эти регионы для обеспечения безопасности наших регионов, и мы об этом предупреждали. Под этими регионами я имею в виду, и это мое мнение, Днепропетровск, Сумскую и Черниговскую области, откуда были совершены террористические атаки на Курскую область, откуда совершаются постоянные обстрелы Белгородской, Брянской, Курской областей, других областей страны», — сказал парламентарий. Lenta.ru

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предрек создание санитарной зоны в Сумской области после вытеснения ВСУ из Курской области. ФедералПресс

В России назвали три области создания буферной зоны для защиты от ВСУ
© РИА Новости
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