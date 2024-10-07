Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВС РФ будут вынуждены взять под контроль Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области Украины ради обеспечения безопасности России. Газета.Ru

Он указал на регулярные террористические атаки со стороны Украины на гражданские объекты в приграничных регионах России. Чепа напомнил слова российского руководства о том, что в случае необходимости будут приняты меры для создания буферной зоны, чтобы обеспечить собственную безопасность. «Значит, мы вынуждены будем освобождать от ВСУ эти регионы для обеспечения безопасности наших регионов, и мы об этом предупреждали. Под этими регионами я имею в виду, и это мое мнение, Днепропетровск, Сумскую и Черниговскую области, откуда были совершены террористические атаки на Курскую область, откуда совершаются постоянные обстрелы Белгородской, Брянской, Курской областей, других областей страны», — сказал парламентарий. Lenta.ru

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предрек создание санитарной зоны в Сумской области после вытеснения ВСУ из Курской области. ФедералПресс