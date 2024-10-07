Осужденный за наемничество на стороне Украины американец попал на видео

Генпрокуратура России показала кадры из зала суда, где огласили обвинительный приговор 72-летнему пенсионеру из США Стефану Хаббарду за наемничество на стороне Украины. Записью ведомство поделилось с «Лентой.ру».

На видео осужденный находится в защитной кабине в зале суда.

Мосгорсуд приговорил пенсионера к шести годам и десяти месяцам лишения свободы. Иностранец будет отбывать наказание в колонии общего режима. В срок лишения свободы засчитали нахождение Хаббарда под стражей со 2 апреля 2022 года.

По версии следствия, наемник заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года, прошел военную подготовку, после чего получил оружие и обмундирование. За месяц наемник получал тысячу долларов. Хаббарда задержал российский военнослужащий в апреле того же года.