В США рассказали о попадании к западной разведке российского «Охотника»

Обломки сбитого истребителем Су-57 российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» станут ценной находкой для американской стороны. Об этом пишет обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей. Lenta.ru

По словам журналиста, новейший БПЛА использует стелс-технологию и способен, подобно истребителю, участвовать в боевых действиях в автономном режиме, следует из публикации. Вечерняя Москва

О потере "Охотника" 5 октября заявил военкор Александр Коц. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат был сбит ракетой "воздух-воздух", пущенной с российского истребителя Су-57, с борта которого и управляли дроном. Военный корреспондент предположил, что произошло нарушение канала связи и "Охотник" стал неуправляемым. Газета.Ru