Белоусов обратился к освободившим Гродовку в ДНР бойцам

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинской части, военнослужащие которых проявили мужество и героизм при освобождении Гродовки в ДНР. Об этом сообщает МО РФ.

Глава оборонного ведомства поздравил российских бойцов, отличившихся при взятии под контроль населенного пункта. Белоусов отметил заслуги военнослужащих 55-й мотострелковой бригады, которые с начала спецоперации выполняют воинский долг.

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По словам министра, в ходе боев на Черниговском и Марьинском направлениях, при освобождении Лисичанска и Авдеевки бойцы вписали в историю соединения славные страницы подвигов. Свыше 1500 военнослужащих бригады за проявленные профессиональные и личные качества получили госнаграды, а трое из них стали Героями России.