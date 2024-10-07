«Подарок» на день рождения Путина: носители 48 «Калибров» вышли в Черное море

Российские войска нанесли массированные удары по военной инфраструктуре Украины, уничтожив арсеналы дальнобойного оружия, в Черное море вышли семь ракетоносителей с «Калибрами», и начали патрулирование «Ярсы». Что происходит в день рождения президента России Владимира Путина, разбирался «Царьград».

Сегодня Владимиру Путину исполнилось 72 года. Российский лидер ранее заявил, что 7 октября для него будет рабочим днем. В первую половину дня он проведет закрытые для репортеров встречи, а вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для участия в саммите Содружества.

Накануне российские военные нанесли массированные удары по военной инфраструктуре приморских городов Украины. По данным инсайдеров, в Киеве и Одессе были уничтожены арсеналы дальнобойного оружия, которым ВСУ хотели бить по Москве.

А сегодня ночью, по данным источников издания и украинских СМИ, были нанесены «серьезные удары «Геранями» как минимум по Киевской области, Черкассам, Чернигову и области». Также «прилетело и по Киеву, Конотопу Сумской области, Батурину Черниговской области, Синельниково Днепропетровской области».

А авторы мониторингового канала «Хроники Гераней» обратили внимание на то, что на Украине распространяется информация, что в Черное море вышли семь ракетоносителей, способным ударить 48 ракетами типа «Калибр».

«Черноморский флот к чему-то готовится. Возможно, учения, а возможно и нет», - говорится в статье.

Также были опубликованы кадры того, как передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» вышли на боевое патрулирование в Новосибирском ракетном соединении.

При этом западные СМИ, в том числе The Guardian, Reuters и ISW отмечали, что Киев добивается разрешения на «демонстративную атаку». По мнению военных экспертов и ряда инсайдеров, в Киеве могут готовить провокации именно 7 октября – в день рождения президента России Владимира Путина.