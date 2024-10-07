Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Гродовка на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что населенный пункт был взят под контроль наших войск в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Кроме этого, сообщается, что подразделений группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике двенадцати украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Александрово-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино, Красное (ДНР), а также в районе населенного пункта Райполе в Днепропетровской области.