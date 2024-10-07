Российские военные уничтожили беспилотник в Херсонской области

На территории Херсонской области расчет ЗРК «Стрела-10» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался обнаружить позиции российской артиллерии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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«Зенитчики комплексов «Стрела-10» специализируются на прикрытии наших подразделений от разведывательных и ударных беспилотников противника самолетного типа. Характеристики машин и выучка экипажей отлично приспособлены для этих целей», — написал он.

Сальдо отметил, что «на счету каждой «Стрелы-10» от пяти сбитых БПЛА», которые, по его словам, во много раз реже встречаются, чем обычные коптеры.

7 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе ВС России уничтожили украинскую ракету и беспилотник.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью. По информации ведомства, был уничтожен летательный аппарат самолетного типа.