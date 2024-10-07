Появились кадры подрыва переправы с техникой ВСУ высокоточными бомбами

Летчики российских ВКС уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в районе Гороховатки под Харьковом, рассказал репортер Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Для поражения цели использовались высокоточные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

В момент нанесения удара противник перевозил по переправе личный состав для дальнейшей ротации на линии фронта. На кадрах виден мощный взрыв, который поднял на воздух столб воды.

Также в ночь на 7 октября стало известно о взрывах в Днепре на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области. За несколько часов до этого взрывы также прогремели в Киеве и в окрестностях Харькова. О возможных жертвах и разрушениях информации не приводилось. Как заявила военная администрация украинской столицы, взрывы связаны с работой систем ПВО.

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Да этого экипажи российских вертолетов Ка-52М «Аллигатор» атаковали украинские подразделения в приграничном районе Курской области. Удары авиационными ракетами были нанесены по живой силе и бронированной технике противника, которые выявила разведка.