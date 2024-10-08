Военные уничтожили больше 10 БПЛА над двумя регионами России

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 16 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Об этом во вторник, 8 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Над территорией Белгородской области было сбито 14 беспилотников, а два — над акваторией Черного моря, говорится в сообщении.

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Утром 8 октября российские военные нанесли удары по Одесскому порту и порту в Ильичевске (украинское название — Черноморск) во время разгрузки.

4 октября Вооруженные силы РФ освободили Угледар в ДНР от украинской армии. После этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский приказал увеличить оборону. Какое значение для обеих сторон имеет Угледар, «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта, политолога Виктора Литовкина.

Ранее сообщалось, что выезд из Угледара в ДНР усеян телами погибших украинских военных, которые пытались выйти из города. Населенный пункт штурмовали сразу с трех сторон, поэтому пешком его покинуть было практически невозможно.