Провокация Киева и применение химоружия: главное из брифинга Кириллова

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг, на котором рассказал о подготовке Украиной провокации с химическим оружием. Ее цель — обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации. Рассказываем, о чем еще рассказал глава РХБЗ.

Провокация Украины при подготовке США

Как сообщает РИА Новости, Кириллов рассказал, что Киев готовится к провокации с применением химического оружия. План состоит в следующем: представить сфабрикованные доказательства на 107-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая начнется 8 октября, а после передать их представителям для составления якобы «независимого» отчета. После его передадут в ООН и представят на Генассамблее организации.

По словам генерал-лейтенанта, Минобороны РФ понимает, что работа в этой ситуации ОЗХО будет направлена на поражение РФ в правах «по аналогии с расследованием сирийского досье». Предположительно, орган вынесет решение о лишении РФ права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов. Таким образом Киев собирается добиваться лишения представителей России должностей в Техсекретариате ОЗХО.

К провокации причастны США, о чем свидетельствует заявление их представителя в организации Николь Шампейн. В июле она говорила, что США намерены поднять вопрос о привлечении России к ответственности во время ноябрьской конференции ОЗХО. Кроме того, еще одно свидетельство — поставки на Украину средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах. Кирилов добавил, что на базе ОЗХО сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США.

Применение Киевом химического оружия

С начала специальной военной операции Киев более 400 раз применял в бою отравляющие вещества, пишет ТАСС со ссылкой на Кириллова. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют токсичные соединения не только в боевых условиях, но и для проведения терактов в отношении российских лидеров общественных мнений.

В частности, 11 августа ВСУ использовали в Судже Курской области западное химическое оружие. Его применяли видом дымовых снарядов. В результате происшествия пострадало более 20 человек, сообщает ТАСС.

«Анализ отобранных проб, проведенный в аккредитованной ОЗХО лаборатории 27-го Научного центра Минобороны России, показал, что причиной поражения личного состава стало поступление в организм через дыхательные пути большого количества аэрозоля, содержащего хлор, а также отравляющих веществ удушающего действия. При этом металлохлоридная смесь являлась лишь средством маскировки», — заявил Кириллов.

Кроме того, в июне этого года Вооруженные силы (ВС) РФ обнаружили под Авдеевкой лабораторию по производству отравляющих химикатов, в том числе на основе синильной кислоты. По его словам, в результате оперативной работы были выявлены схроны с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства.

Также Кириллов заявил, что слова об угрозах использования Россией химического оружия безосновательны. Все запасы уничтожены еще в 2017, а процесс контролировался ОЗХО. При этом Киев, наоборот, в последние пять лет пытается упростить национальное законодательство в сфере контроля химических веществ.