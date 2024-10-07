Российский флаг поднят над Волчанским агрегатным заводом

Бойцы российской группировки войск "Север" отбили в Волчанске у ВСУ стратегическую важную территорию - Волчанский агрегатный завод. Это самое большое промышленное предприятие в городе.

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В Telegram-канале "Северный ветер" появилось видео, на котором российские штурмовики водружают знамя над одним из разрушенных корпусов предприятия. В аннотации к ролику сообщается, что в ходе боев за Волчанский агрегатный завод элитные подразделения ГУР понесли тяжелые потери.

"Стугна", "Юнгер", "Террор", "Парагон" и РДК (признан террористической организацией и запрещен в РФ) разгромлены бойцами "Севера". Контроль над территорией предприятия восстановлен", - говорится в сообщении.

Напомним, что бои за Агрегатный завод велись в Волчанске несколько месяцев. Неделю назад российские спецподразделения отошли с территории предприятия, но после перегруппировки выбили украинский спецназ.

Получив контроль над заводом, российские войска могут эффективно обнаруживать и уничтожать любые передвижения украинских групп на прилегающей к предприятию территории.