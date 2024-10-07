Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили важные для обороны позиции в поселке Цукурино рядом с Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах. Lenta.ru

Отмечается, что сложная оперативная обстановка для украинских войск наблюдается и в соседнем поселке Горняк. Это может свидетельствовать о возможных изменениях в линии фронта и потенциальных последствиях для оборонительных усилий ВСУ в регионе. Деловая газета «Взгляд»

Ранее сообщалось, что группировка ВСУ в Цукурине попала в клещи российской армии, которая с трех сторон подошла к Селидову, и оказалась лишена подвоза боеприпасов. Российская газета