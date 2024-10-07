Российский военный назвал главную трудность для армии в Курской области

Рельеф местности — главная трудность в Курской области. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил оператор беспилотников с позывным «Метис».

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По его словам, леса в регионе гораздо гуще, чем в ДНР и других регионах, поэтому противникам «есть где спрятаться». Кроме того, в Курской области сильны средства радиоэлектронной борьбы.

— Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее, — рассказал военный РИА Новости.

Тем не менее за ночь средства ПВО уничтожили 21 беспилотник, в том числе 12 — над Крымом. Восемь беспилотников были ликвидированы над территорией Белгородской области.

5 октября мирный житель погиб при атаке ВСУ в селе Салтыково Белгородского района. Мужчина скончался в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия.

В этот же день пожарная часть в ДНР стала целью атаки беспилотников ВСУ.

За ночь 4 октября силы ПВО Вооруженных сил РФ сбили 18 беспилотников ВСУ. Над территорией Белгородской области уничтожено шесть БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один — над территорией Ростовской области.