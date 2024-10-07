Ракеты "Хезболлы" впервые поразили израильскую Хайфу

Ракеты "Хезболлы" поразили третий по величине город Израиля Хайфу утром в понедельник. Это стало первой прямой атакой на северный израильский город, которой удалось избежать воздействия обычно надежных систем ПВО армии, уточняет Reuters.

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"Хезболла" заявила, что нанесла удар по военной базе к югу от Хайфы залпом ракет "Фади 1". Местные СМИ сообщили, что две ракеты поразили Хайфу, расположенную в 17 километрах от ливанской границы на средиземноморском побережье Израиля, а пять - Тверию, находящуюся от границы в 65 километрах. По данным израильских медиаресурсов, в Хайфе и Тверии ранения получили 10 человек. "Это был первый настоящий удар в городе", - заявил мэр Йона Яхав.

Израильские военные заявили, что по Хайфе из Ливана было выпущено пять ракет, добавив:

"Были запущены перехватчики. В этом районе были обнаружены упавшие снаряды. Инцидент расследуется".

Сообщается, что по Тверии было выпущено еще 15 ракет, некоторые из них были перехвачены. Полиция Хайфы заявила, что несколько зданий и объектов недвижимости получили повреждения, поступило несколько сообщений о легких травмах, а несколько человек были доставлены в ближайшую больницу. Видеокадры с камеры наблюдения запечатлели момент попадания ракеты "Хезболлы" в Хайфу.

Израильские военные тем временем заявили, что их истребители нанесли удары по целям, принадлежащим разведывательному штабу "Хезболлы" в Бейруте, включая средства сбора разведывательной информации, командные центры и дополнительные объекты инфраструктуры. Рано утром в понедельник авиаудары были нанесены по складам оружия "Хезболлы" в районе Бейрута, сообщили военные, добавив, что после рейдов были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие оружия.

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По словам военных, истребители также нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана и в районе Бекаа, включая склады оружия, объекты инфраструктуры, командный центр и пусковую установку. Израиль ранее обвинил "Хезболлу" в преднамеренном размещении своих командных центров и оружия под жилыми зданиями в центре Бейрута и в создании угрозы для мирного населения.