Инцидент, произошедший с американским F-16, который пытался атаковать российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС над Аляской, доказывает – полученные украинцами из США самолеты ждет печальная участь.

Случай с участием российского «стратега» Ту-95МС подробно разобрали в специализированном издании Eurasian Times. Су-35С сопровождал бомбардировщик и решил отогнать американский F-16, который подошёл слишком близко.

На видеозапись инцидента, которая начала распространяться в социальных сетях, запечатлён момент, когда российский истребитель резко развернулся в сторону американского самолёта. Этот манёвр произвёл «эффект разорвавшейся бомбы» в Пентагоне, заставив чиновников удивиться смелости пилота Су-35С, пишет Eurasian Times.

Отставной пилот ВВС Индии Виджайндер Такур сказал в интервью Eurasian Times:

– Российский пилот, летевший на Су-35С, до смерти напугал пилотов американских F-16, которые незаконно перехватывали российский самолет. Российский пилот блестяще выполнил сложнейший маневр, продемонстрировав высочайшие навыки пилотирования. Он послал американцам сообщение – вы не можете рассчитывать на безопасность, используя свои правила. Пилот F-16 запомнит перехват на всю оставшуюся жизнь.

Это не первый случай, когда блестяще выполненные маневры вызывают резкую критику со стороны западных военных чиновников. В таких инцидентах часто участвуют американские самолеты наблюдения и разведки, которые действуют слишком нагло вблизи воздушных границ России.

Американские беспилотники MQ-9 Reaper также слишком свободно передвигаются над Черным морем и даже вблизи от побережья Крымского полуострова, подчеркивает Eurasian Times.

В 2023 году российский истребитель Су-27 перехватил и нанес повреждения американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, который рухнул в Черное море. Затем обломки «Жнеца», предположительно, подобрали и доставили для детального изучения в Россию.

Маневры перехвата натовской авиации были обычным явлением во время холодной войны, но в последующие годы их количество значительно сократилось. Однако в последнее время подобные случаи начали регулярно отмечаться в определённых районах.

Важно отметить, что российский Су-35 и американский F-16 считаются двумя лучшими истребителями в своих классах. Оба самолёта по-своему хороши, но F-16 часто считается более испытанным в сражениях: благодаря своей высокой маневренности и быстрому разгону он хорошо подходит для ведения тактического воздушного боя. F-16 был разработан наряду с такими легендарными самолётами, как F-15 Eagle, советский Су-27 и МиГ-29.

В отличие от него, Су-35 дебютировал в бою во время российской контртеррористической операции в Сирии в 2016 году.

При сравнении двух самолетов важно учитывать их классификацию по поколениям. F-16 – истребитель четвертого поколения, тогда как Су-35 относится к категории самолетов 4,5 поколения.

Су-35 заметно превосходит F-16 по размерам: размах крыльев примерно в полтора раза больше. F-16 может летать со скоростью 2 Маха и обладает высокой маневренностью. Он вооружен 20-мм пушкой и 11 точками крепления для оружия, подвесными баками и различными блоками для создания помех радарам и боеприпасами с высокоточным наведением.

Су-35 имеет 30-мм пушку и 12 точек крепления, способен запускать широкий спектр боеприпасов класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Хотя машины меньшего размера, как правило, более маневренные, реактивные истребители эксплуатируются в условиях более сложных технических факторов, таких как нагрузка на крыло и тяговооруженность. У F-16 есть преимущество в нагрузке на крыло, повышающее его маневренность. Однако Су-35 блистает своим соотношением тяги к массе, позволяющим быстро разгоняться.

Отличительной особенностью Су-35 является его сверхманевренность, достигаемая благодаря технологии изменения вектора тяги. Это позволяет самолету выполнять необычные маневры, такие как “кобра Пугачева” – когда реактивный самолет резко замедляется и встает на хвост, вынуждая вражеский самолет пролететь мимо.

Издание Bulgarian Military пишет, что в будущих воздушных боях против переданных ВСУ F-16 российский Су-35 выйдет победителем. Су-35 может похвастаться мощным двигателем, обеспечивающим отличную скороподъемность и высокую маневренность, особенно на низких скоростях. Кроме того система радиоэлектронной борьбы Су-35 может нарушать операции противника, обеспечивая стратегическое преимущество в сложных боевых сценариях.

– Су-35 имеет заметное преимущество при достижении цели превосходства в воздухе. Однако его истинная эффективность зависит от используемых стратегий и условий эксплуатации, – пишет Bulgarian Military.

Уровень подготовки российских пилотов продемонстрировал инцидент над Аляской. В то же время об уровне подготовки украинских пилотов можно судить по тому, что в первые же дни эксплуатации F-16 один из самолетов разбился на Западной Украине. Пилотировал его один из самых известных летчиков Алексей Месь.

На Западе заявили о последствиях потери Украиной пилота F-16

По словам Марины Мирон из Королевского колледжа Лондона, ВСУ уже сталкиваются с целым рядом препятствий, когда речь заходит о быстрой подготовке пилотов. В отличие от более обширных западных программ, сокращенная подготовка украинских летчиков может снизить их эффективность в реальных боевых действиях.

Более того, эксплуатация F-16 в Украине требует обширной наземной поддержки, включая ремонтные бригады. Bulgarian Military обращает внимание и на другие факторы, от которых будет зависеть исход будущих воздушных боев. Это обмен разведданными в режиме реального времени, рельеф местности, плотность огня ПВО.

Передовые системы ПВО России, такие как С-300 и С-400, – это страшная угроза для переоцененных F-16, еще и управляемых неподготовленными пилотами. Кроме того, возможности радара дальнего действия Су-35, который может отслеживать несколько целей одновременно, дадут российским самолетам огромное преимущество в конкретных боевых сценариях.