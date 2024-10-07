Делегация России на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности расскажет о преступлениях наемников на российской территории, в том числе в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.

«В частности, для нас крайне важно, чтобы международное сообщество четко понимало, что происходит сейчас на территории Курской области, какие преступления совершаются киевским режимом при иностранной поддержке», — заявила она.

По статье Уголовного кодекса об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что Украина предприняла провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент отметил, что противник получит достойный ответ.