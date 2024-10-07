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Россия предаст гласности преступления наемников на форуме ОБСЕ

Делегация России на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности расскажет о преступлениях наемников на российской территории, в том числе в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.

Россия предаст гласности преступления наемников на форуме ОБСЕ
© РИА Новости
«В частности, для нас крайне важно, чтобы международное сообщество четко понимало, что происходит сейчас на территории Курской области, какие преступления совершаются киевским режимом при иностранной поддержке», — заявила она.

По статье Уголовного кодекса об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что Украина предприняла провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент отметил, что противник получит достойный ответ.

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