Российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине, принимающих участие в вылазке в Курской области. Об этом Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

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Она уточнила, что органы держат вопрос участия наемников «на плотном контроле» и фиксируют их преступления. «Их [наемников] ждет незавидная участь», — добавила Жданова, отметив, что многие бойцы ликвидируются силами РФ как законные цели.

Дипломат отметила, что с начала спецоперации к уголовной ответственности привлечены не менее 785 наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее офицер из 810-й бригады с позывным Боцман заявил, что командование ВСУ активно привлекает наемников к операциям в Курской области. По словам Боцмана, они отличаются от других подразделений украинской армии боевой устойчивостью и не сдаются в плен.