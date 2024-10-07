Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своём блоге на YouTube, что успехи России на поле боя и отказ от урегулирования конфликта на условиях Киева ставят Запад перед тяжёлым выбором.

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По его словам, Западу придётся выбирать между эскалацией конфликта вплоть до ядерной войны, либо капитуляцией перед Россией, продвигающейся вперёд на Украине.

Пророссийское сопротивление на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ

Также, по мнению Меркуриса, отказ от вступления Украины в НАТО может завершить конфликт с Россией.

Ранее в UnHerd писали, что на Западе всё чаще признают необходимость переговоров с Россией.