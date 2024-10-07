Меркурис: успехи России на поле боя ставят Запад перед непростым выбором
Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своём блоге на YouTube, что успехи России на поле боя и отказ от урегулирования конфликта на условиях Киева ставят Запад перед тяжёлым выбором.
По его словам, Западу придётся выбирать между эскалацией конфликта вплоть до ядерной войны, либо капитуляцией перед Россией, продвигающейся вперёд на Украине.
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Также, по мнению Меркуриса, отказ от вступления Украины в НАТО может завершить конфликт с Россией.
Ранее в UnHerd писали, что на Западе всё чаще признают необходимость переговоров с Россией.