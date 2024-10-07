Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 октября 2024 года.

Минобороны сообщило о засадах танкистов на бронегруппы ВСУ в Курской области

Экипажи российских танков Т-72 маскируют свои машины и устраивают засады на мобильные бронегруппы противника, сообщает ТАСС.

Это происходит в курском приграничье. В случае появления украинских солдат танки открывают огонь из 125-мм орудий прямой наводкой.

Т-72 оказывая поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, круглосуточно уничтожают разрозненные мобильные группы ВСУ, пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции.

Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ под Часовым Яром

Опорный пункт противника уничтожен в результате удара российской реактивной системы залпового огня «Ураган», сообщает ТАСС.

Это произошло под Часовым Яром. Разведка цели и корректировка огня осуществлялась с использованием беспилотника.

Применение «Урагана» позволяет точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил.

Минобороны сообщило о поражении украинского опорного пункта

Расчет российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», поддерживая штурмовиков, поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло на авдеевском направлении. Разведка с помощью беспилотников обнаружила скопление пехоты противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения мотострелков.

Военнослужащие заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины, где произвели разведку местности. «Солнцепек» прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.