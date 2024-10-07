Мобилизация: последние новости на сегодня 7 октября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 октября 2024, в материале «Рамблера».

Военный ВС РФ раскрыл, сколько заключенных находится на СВО: «Есть целые подразделения»

Стало известно, сколько заключенных находится в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «ФедералПресс».

В процентном соотношении от общей численности российской армии их мало, однако в некоторых бригадах они являются основной штурмовой силой.

Это небезызвестный «Шторм-Z», который во многих частях полностью комплектуется из заключенных с тюрем. Если рассматривать только штурмовые подразделения, то количество заключенных достаточно значительно.

Челябинский оркестр "Малахит" выступил в ЦДРА в поддержку участников СВО

Оркестр из Челябинска «Малахит» в рамках патриотического проекта «Поет Россия армии победу» выступил в Центральном доме Российской армии, сообщает ТАСС.

Оркестр исполнил произведения русских композиторов, песни военных лет. В своем регионе музыканты организуют концерты для семей участников специальной военной операции в 90-й чебаркульской танковой дивизии.

Проект «Поет Россия армии победу» направлен на поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, в нем принимают участие известные творческие коллективы из разных регионов России.

В России создадут компьютерную игру по мотивам СВО

Компьютерную игру по мотивам специальной военной спецоперации создадут в России, сообщают «Известия».

Она получит название «Отряд 22: ZOV». Созданием игры занимаются программисты при содействии Министерства обороны.

Консультантами по игре выступают сами участники спецоперации. Ожидается, что игра выйдет в конце 2024 года и будет доступна для российских геймеров на платформе VK Play. В игре планируется несколько сюжетов, в основе будут лежать бои в Донбассе 2014 года, Мариуполе 2022 года, а также контрнаступление 2023 года и бои за Авдеевку 2024 года.