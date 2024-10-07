Украинские войска угрожали жителям Угледара в ДНР расстрелом за отказ покинуть город.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ВСУ намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в городе, чтобы заставить население выехать из него на подконтрольную Киеву территорию.

«Националисты пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая дома, в которых прятались мирные жители, школу, больницу», — отметили в министерстве.

Также сообщалось, что польские наёмники в рядах ВСУ публично расстреляли мирных жителей в Судже.

Ранее в ВС России объяснили успех освобождения Угледара внезапностью действий военных.