Расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» Южной группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Залповым огнем опорный пункт ВСУ был поражен», — заявили в ведомстве.

При этом в министерстве добавили, что разведка цели и корректировка огня велась с использованием беспилотника.

Ранее военные ВС России ликвидировали расстрелявших гражданских под Курском бойцов ВСУ.

Также сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Юг» освободили населённый пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике.