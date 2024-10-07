Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ под Часовым Яром

РСЗО «Ураган» группировки «Юг» уничтожила опорный пункт у Часова Яра
Расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» Южной группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Залповым огнем опорный пункт ВСУ был поражен», — заявили в ведомстве.
При этом в министерстве добавили, что разведка цели и корректировка огня велась с использованием беспилотника.
Ранее военные ВС России ликвидировали расстрелявших гражданских под Курском бойцов ВСУ.
Также сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Юг» освободили населённый пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике.