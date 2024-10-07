Пророссийское сопротивление на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области.

Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, составы с военным грузом ВСУ, идущим в Сумскую область со стороны Черниговской и Киевской областей, были вынуждены простаивать, нарушая логистическую цепочку.

«Составы с грузами потом пошли, но получилось скопление сил и средств, по которому отработали ВКС уже в Сумской области», — цитирует Лебедева РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что нарушить логистическую цепочку поставок удалось благодаря диверсии, проведённой подпольем на электроподстанции в Черниговской области.

Ранее Лебедев также сообщил, что в Харькове в районе железнодорожной станции и завода, где расположены склады ВСУ, был нанесён удар.