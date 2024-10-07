В ЦАХАЛ сообщили об ударе по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа

Армия Израиля сообщила об ударе по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа.

Там, по данным ЦАХАЛ, находились командные центры ХАМАС.

«Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию», — говорится в сообщении израильской армии.

Ранее Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

Также сообщалось, что ВВС Израиля перехватили подозрительный объект, летевший к стране с востока.