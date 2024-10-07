В ЦАХАЛ сообщили об ударе по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа
Армия Израиля сообщила об ударе по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа.
Там, по данным ЦАХАЛ, находились командные центры ХАМАС.
«Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию», — говорится в сообщении израильской армии.
Ранее Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам «Хезболлы» в Бейруте.
Также сообщалось, что ВВС Израиля перехватили подозрительный объект, летевший к стране с востока.