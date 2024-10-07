Украинские войска возлагают надежды на стратегию «медленного отступления», чтобы измотать российскую армию. Об этом сообщило издание The New York Times.

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Перед командованием ВСУ поставили задачу добиться истощения противника, говорится в статье.

— Каждая сторона конфликта пытается измотать противника, нанося максимально возможный ущерб в надежде сломить волю и лишить ресурсов для дальнейшего сопротивления, — написал автор материала.

Утверждается, что основные бои развернулись в Донбассе, передает «Российская газета».

Российская система радиоэлектронной борьбы снизила эффективность реактивных установок HIMARS Соединенных Штатов более чем на 90 процентов. Об этом сообщило издание The Atlantic. Посетившие Украину американские отставные военные высказались, что год назад HIMARS была самой востребованной системой на фронте.

Российская армия нанесла ракетный удар из комплекса «Искандер» по позициям РСЗО HIMARS в Сумской области, уничтожив пусковые установки западной системы, используемой ВСУ. Об этом 22 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.