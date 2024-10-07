Шесть ливанцев погибли при атаке Израиля по медцентру «Хезболлы»
Шесть человек стали жертвами атаки Израиля по медцентру в городе Кейфун к юго-востоку от столицы Ливана. Об этом пишет новостной портал Al Janoubia.
Сообщается, что удар нанесла авиация. Известно также, что 13 человек получили ранения в результате этих действий.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ уничтожил отряд элитного подразделения «Хезболлы» на юге Ливана.
Также была разрушена система подземных туннелей, которые шиитское движение использовало как укрытие.