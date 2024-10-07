Стало известно число пострадавших при обстреле севера Израиля

Два человека пострадали в результате ракетного обстрела города Хайфа на севере Израиля. Об этом сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

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Израильские медики сообщили, что мальчик в возрасте около 13 лет находится в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы. Еще один пострадавший, 22-летний мужчина, находится в состоянии от легкой до средней степени тяжести с травмой головы от окна, упавшего с высоты в результате удара.

В MDA сообщили, что на месте падения осколков также есть несколько пострадавших, которые находятся в шоковом состоянии.

Ранее ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что атаковало ракетами базу Израиля. По данным израильской армии, в сторону Хайфы и окрестностей было выпущено около пяти снарядов из Ливана, из-за чего там объявлялась воздушная тревога.