Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеются на стратегию «медленного отступления», чтобы измотать Россию, пишет The New York Times (NYT).

© Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

По данным издания, Киев якобы добивается истощения противника. «Стороны вступили в конфликт на истощение: каждый из противников пытается измотать другого, нанося максимально возможный ущерб в надежде сломить волю и лишить ресурсов для дальнейшего сопротивления», — отметил автор.

Газета уточнила, что основные бои сейчас идут в Донбассе. Военный аналитик из финансируемого государством украинского Института стратегических исследований Николай Билисков назвал стратегию Киева «обменом земель на потери в российских войсках». По его словам, ее идея состоит в том, чтобы выводить свои лишь после того, как удастся максимально вымотать противника.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что стратегия ВСУ в Курской области вряд ли обернется итоговым успехом, попытки занять российские территории — рискованная затея.