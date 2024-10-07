Atlantic: российские силы РЭБ снизили эффективность HIMARS более чем на 90%
Российские системы радиоэлектронной борьбы снизили эффективность американских установок HIMARS более чем на 90%.
Как пишет The Atlantic, двое американских отставных военных, посетивших Украину, рассказали, что год назад HIMARS была самой востребованной системой на поле боя.
«Теперь у неё успешный показатель — меньше 10% благодаря российским инновациям…» — передает «Россия 1».
При этом американские военные отметили, что каждая такая выпущенная ракета стоит около $100 тыс.
Кроме того, они подчеркнули, что любые инновации, которые разрабатывают США, получают ответ со стороны ВС России в течение нескольких недель.
Ранее в The Atlantic писали, что западное вооружение ВСУ не успевает за военными инновациями.
Также поступала информация, что в Сухопутные войска России планируется поставить более 6 тыс. образцов новой техники.