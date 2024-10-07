Российские силы РЭБ снизили эффективность HIMARS более чем на 90%

Российские системы радиоэлектронной борьбы снизили эффективность американских установок HIMARS более чем на 90%.

Как пишет The Atlantic, двое американских отставных военных, посетивших Украину, рассказали, что год назад HIMARS была самой востребованной системой на поле боя.

«Теперь у неё успешный показатель — меньше 10% благодаря российским инновациям…» — передает «Россия 1».

При этом американские военные отметили, что каждая такая выпущенная ракета стоит около $100 тыс.

Кроме того, они подчеркнули, что любые инновации, которые разрабатывают США, получают ответ со стороны ВС России в течение нескольких недель.

Ранее в The Atlantic писали, что западное вооружение ВСУ не успевает за военными инновациями.

Также поступала информация, что в Сухопутные войска России планируется поставить более 6 тыс. образцов новой техники.