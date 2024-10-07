Пентагон анонсировал встречу министров обороны Израиля и США

Министр обороны США Ллойд Остин 9 октября встретится со своим израильским коллегой Йоавом Галантом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

«Министр обороны примет министра обороны Израиля Йоава Галанта в Пентагоне 9 октября с официальным визитом для обсуждения текущего развития ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке», — передаёт РИА Новости.

6 октября глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла прибыл в Израиль.

При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил стремление США сохранить израильский режим желанием получить через него ресурсы в регионе.