Министр обороны Израиля сделал заявление об ударах по ядерным объектам Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галант в беседе с телекомпанией CNN не исключил возможность нанесения ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

"Все варианты обсуждаются, - сказал он. - Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии. Мы соответствующим образом ответим на атаку Ирана".

Как отмечает CNN, США четко дали понять, что выступают против ударов по иранской ядерной инфраструктуре. Галант отметил, что Израиль координируется с Вашингтоном, однако решения о способе ответа на атаку Ирана будет принимать самостоятельно.

Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану

Министр обороны также утверждает, что наземная операция Израиля против ливанского шиитского движения "Хезболлах" по-прежнему носит ограниченный характер. Он заявил, что Армии обороны Израиля удалось "уничтожить большую часть мощностей" шиитского движения, которому теперь "не достает командования и контроля".

Ранее пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин 9 октября примет в Пентагоне Галанта, они обсудят ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке.