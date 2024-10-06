Нидерланды подтвердили поставку первых истребителей F-16 Украине

Министерство обороны Нидерландов официально заявило о поставке первых истребителей F-16 Украине. Часть из 24 обещанных самолетов уже находятся в распоряжении Киева, остальные направят в ближайшие месяцы, заявил глава ведомства Рубен Брекелманс.

"Экспортная лицензия на поставку выдана 1 июля. Первая часть обещанных F-16 передана Украине. Нидерланды вносят значительный вклад в обслуживание самолетов", - добавил министр в соцсетях.

В июле стало известно, что министерство внешней торговли и сотрудничества Нидерландов выдало разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 вооруженным силам Украины, о чем сообщила экс-министр обороны Кайса Оллонгрен. Она добавила, что Киев также получит детали к самолетам, вооружение и аэродромное оборудование.

Поставка F-16 осуществляется в сотрудничестве с Данией и США. Персонал, который будет обслуживать истребители, проходит обучение в Нидерландах, добавили в минобороны.