Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли населенный пункт Цукурино на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

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Мирошников заявил о потере Цукурино в результате продвижения Вооруженных сил (ВС) России в ДНР. По его словам, подразделения ВСУ отступили из района птицефабрики на западе населенного пункта и утратили его окончательно.

«Если бы не было угрозы окружения, то территорию можно было бы держать долго», — заявил военкор.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале подтвердил продвижение ВС России в Торецке и возле Цукурино. В частности, отмечалось продвижение возле Цукурино и охват группировки ВСУ с трех сторон.