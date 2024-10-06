Симоньян сообщила о смерти воевавшего на стороне ВСУ российского оппозиционера

В Харьковской области ликвидирован бывший российский оппозиционер Ильдар Дадин, перешедший на сторону ВСУ и воевавший против России. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин, бывший русский опп, уехавший воевать на стороне небратьев», — написала Симоньян в Telegram-канале.

По ее словам, «в аду иуд ждет отдельный прием».

Дадин стал первым в России осужденным по «митинговой» статье 212.1 УК РФ. Его отправили в колонию на 2,5 года колонии за неоднократное участие в несанкционированных акциях. С началом СВО он перешел на сторону киевского режима и воевал в одном из террористических формирований.

В прошлом году Дадин рассказывал, что пытался совершить суицид в туалете во время службы в ВМФ России в начале 2000 годов.

В 2017 году Дадин заявил в интервью, что «сильнее всего я боюсь стать подлецом».