Замкомандующего группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков раскрыл новые подробности зачистки Угледара. Его слова приводит Telegram-канал РБК.

«Сегодня мы ставим точку в освобождении данного города, подводного флага Восточного военного округа», — заявил он.

Греков рассказал, что украинская армия оборудовала многоэшелонированные позиции на подступах к городу, а также непосредственно в жилой застройке. По его словам, к успеху привела «внезапность действий».

«Все приходилось брать с боями, штурмом», — подчеркнул он и уточнил, что бойцы, которые приняли участие в штурме Угледара, будут отмечены государственными наградами.

На Украине назвали последствия потери Угледара

Ранее в Минобороны России сообщили, что при зачистке Угледара Донецкой народной республики (ДНР) в плен российским военнослужащим сдались 44 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что всего за неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим в зоне боевых действий сдались 83 украинца