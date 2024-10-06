«Исламский джихад»* взял на себя ответственность за обстрел Израиля

Палестинская группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) взяла на себя ответственность за обстрел Ашкелона на юге Израиля. Сообщение опубликовано в Telegram-канале военного крыла движения группировки «Сарая аль-Кудс».

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«Мы нанесли ракетный удар по Ашкелону и ряду израильских поселений, расположенных на границе с сектором Газа», — говорится в заявлении.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана поразил ракетами газовые платформы в юго-западной части Израиля в районе города Ашкелон.