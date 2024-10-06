В Великобритании заявили, что ВСУ попали в ДНР в ловушку

Российские войска в ДНР продолжают активные боевые действия, берут под контроль населенные пункты. На фоне этого украинскому гарнизону города Курахово грозит окружение, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. По его данным, освобожденный город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении.

«Украинские войска не могут отступать из Курахово на север, так как на их пути находится Кураховское водохранилище», — уточнил Меркурис.

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По его словам, подразделения ВС РФ уже вплотную подошли к населенным пунктам вокруг города, что ставит Курахово под угрозу окружения.