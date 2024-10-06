На Украине назвали последствия потери Угледара

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрек военный мятеж в стране из-за потери Угледара. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале Politeka Online.

«Будет военный мятеж. Пришло время военных», — заявил Соскин.

Кроме того, эксперт отметил, что осознанное уничтожение 72-ой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, которое допустил глава государства Владимир Зеленский, стало уроком для других военнослужащих.

«Эти люди, получив оружие и все остальное, терпеть это издевательство и насилие, которые над ними сделали, не будут и они придут с оружием к тем, кто это сделал», — пояснил Соскин и уточнил, что это произойдет в ближайшее время.

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3 октября Армия России заняла Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».