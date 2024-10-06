Переданная Украине Израилем система оповещения об ударах не заработала

Израильскую систему раннего предупреждения об обстрелах не смогли внедрить на Украине. Посол Израиля заявил, что Тель-Авив выполнил обещание и все вопросы надо задавать властям в Киеве, сообщает РБК.

Украинские журналисты спросили у посла Израиля Михаэля Бродского, почему ранее разрекламированная система раннего предупреждения до сих пор не заработала в республике. Он ответил, что данный вопрос надо задавать властям в Киеве:

«Все, что мы обещали, мы выполнили. Поэтому обратитесь к вашим структурам, занимающимся внедрением израильской системы».

Речь идет о радиолокационной системе раннего оповещения «Красный рассвет». Она сообщает о запуске ракет и оставшемся времени до удара. Система может относительно точно рассчитывать место и время падения ракеты. В Израиле созданы мобильные приложения, позволяющие оперативно получать данные «Красного рассвета».

Бродский также подтвердил, что Израиль решил снять с вооружения системы Patriot, поставленные США в начале 1990-х годов, но не ответил, может ли Киев получить их. Дальнейшую судьбу систем будут совместно решать Израиль и Вашингтон.

В феврале постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что началась работа над передачей Киеву систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках БПЛА.