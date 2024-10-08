ВС РФ нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ

Российские военные накануне ударили аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российским военным удалось поразить все назначенные объекты.

Кроме того, российские войска освободили два населенных пункта - Зоряное Первое и Золотая Нива в Донецкой Народной Республике. Зоряное Первое взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Подразделения группировки войск «Восток» заняли Золотую Ниву.

Что известно о гиперзвуковых комплексах "Кинжал"

Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Гродовка подразделениями группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.