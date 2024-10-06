Конфликт на Украине продолжается из-за его твёрдой поддержки Западом, но военным путём ситуацию не разрешить, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Война на Украине продолжается лишь потому, что твёрдо поддерживается Западом. Каждый думает, что через Украину поставим русских на колени, но эта русофобия не работает. Оказывается, военным способом эту проблему не решить», — цитирует его в эфире STVR РИА Новости.

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В мае бывший польский судья Томаш Шмидт выразил мнение, что Фицо, ставший целью покушения в Гандлове, мог пострадать из-за своей позиции в отношении возможного задействования сил НАТО в конфликте на Украине.