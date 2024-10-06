Погиб зять Ирины Фарион

На Северском направлении погиб Василий Особа, зять украинской общественной деятельницы Ирины Фарион. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

Журналисты отметили, что Особа был минометчиком, старшим солдатом 4-го батальона «Сила Свободы» бригады Нацгвардии «Рубеж».

Воевавший за ВСУ российский оппозиционер погиб на СВО

О смерти мужа сообщила София Семчишин, дочь Ирины Фарион.

Напомним, что экс-депутат Верховной рады Украины Фарион была застрелена во Львове 19 июля 2024 года.