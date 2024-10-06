Эксперт оценил шансы контрнаступления ВСУ

Украина постепенно готовится к новому контрнаступлению в 2025 году, рассказал радиостанции «Говорит Москва» ветеран войск ПВО Юрий Кнутов.

Владимир Зеленский проводит в стране тотальную мобилизацию, набирает людей. В результате его действий Украине может удастся «привлечь дополнительные силы в несколько сотен тысяч человек, это где-то 200-300 тысяч», пояснил эксперт.

Кнутов отметил, что 300 тыс. бойцов — это порядка ста бригад, достаточно «серьезная сила». Главной проблемой при этом, добавил он, является оснащение новых частей, то, готов ли Запад дать столько оружия для ВСУ.

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По его мнению, Вашингтон и Брюссель не смогут дать вооружения в достаточных количествах.

Таким образом, констатировал Кнутов, не следует полностью исключать то, что Киев решится на контрнаступление. Вместе с тем, уточнил он, реализация планов Зеленского будет зависеть от большого количества факторов.