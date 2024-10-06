«Искандер-М» ударил по важному для ВСУ порту в Одессе

Ракетный расчет «Искандер-М» нанес удар по важному порту в Одессе. В эпицентре удара проходила разгрузка боеприпасов для ВСУ. ОБ этом рассказали в Минобороны РФ.

«Расчет „Искандер-М“ ударил по месту разгрузки боеприпасов ВСУ из Европы в порту Южный», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные ударили по базе горючего ВСУ в районе Одессы

Там добавили, что порт находится в Одессе. В результате удара все снаряды были уничтожены.

В апреле ВС РФ уже наносили успешные удары по двум портовым терминалам в Одессе. Об этом сообщало Министерство инфраструктуры Украины.