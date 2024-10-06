В России прокомментировали предложение перенести войну в Белоруссию

Минск может использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО), если Киев нападет на Белоруссию, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, «какая-то вонючая киевская Дунда» предложила перенести боевые действия на территорию Белоруссии.

«Ну тогда у Александра Григорьевича [Лукашенко] будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белорусии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — отметил Медведев.

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В субботу, 5 октября, депутат Верховной Рады Олег Дунда призвал «перенести войну не только на территорию Брянской и Курской области, но и в Беларусь». По его мнению, если украинские подразделения зайдут на территорию Белоруссии, ее армия «сложит свое оружие».

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал реакцию Запада на ядерную доктрину фразой «чем смешнее страна, тем выше гонор».